Лунин: «Надеюсь выступлениями за «Реал» подать пример украинским детям»
Интерес присутствует. Лунин попал в шорт-лист «Гранады»
Украинский вратарь может стать заменой Рую Силве
12:13
Андрей Лунин / Фото - therealchampsГолкипер «Реала» Андрей Лунин вошел в список игроков, которых «Гранада» может рассмотреть в качестве замены Рую Силве. Об этом сообщает AS.
Основной вратарь команды точно не заключит с клубом новое соглашение и, вероятнее всего, окажется в «Бетис». Боссы «Гранады» уже занялись поисками замены и постепенно формируют список из потенциальных кандидатов, один из них – Лунин.
Однако «Реал» не хочет терять запасного вратаря на случай, если Тибо Куртуа травмируется.
В текущем сезоне Лунин был дублем бельгийца и ни сыграл ни минуты в Ла Лиге, ограничившись одной игрой в 1/16-й Кубка Испании против «Алькояно».
Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал «Милан».
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