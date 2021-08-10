Довбик: «Лидировать в УПЛ приятно, но мы на турнирную таблицу не смотрим»
Интересовавшийся Довбыком клуб подписал другого форварда
Украинец оказался не в приоритете
Артем Довбык / фото - dynamo.kiev
Турецкий «Трабзонспор» объявил о покупке нападающего «Пармы» Андреаса Корнелиуса.
Ранее сообщалось, что клуб из Трабзона рассматривал в качестве усиления линии атаки форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбыка.
Как заявлял агент игрока, представители турецкой команды постоянно контактировали с ним по поводу украинского нападающего.
Но видимо Корнелиус оказался более выгодным вариантом. «Парма» получила за форварда 5 миллионов евро, а сам норвежец подпишет с новым клубом 4-летнее соглашение.
Andreas Cornelius pic.twitter.com/kh6x9ibMGy— FutbolArena (@futbolarena) August 9, 2021
Напомним, Довбык заявил, что пытается играть как Лукаку.
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