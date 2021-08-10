Интересовавшийся Довбыком клуб подписал другого форварда

Украинец оказался не в приоритете

Артем Довбык / фото - dynamo.kiev

Турецкий «Трабзонспор» объявил о покупке нападающего «Пармы» Андреаса Корнелиуса.

Ранее сообщалось, что клуб из Трабзона рассматривал в качестве усиления линии атаки форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбыка.

Как заявлял агент игрока, представители турецкой команды постоянно контактировали с ним по поводу украинского нападающего.

Но видимо Корнелиус оказался более выгодным вариантом. «Парма» получила за форварда 5 миллионов евро, а сам норвежец подпишет с новым клубом 4-летнее соглашение.

Напомним, Довбык заявил, что пытается играть как Лукаку.