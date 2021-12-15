Интересуются не только в Бразилии. Марлос может продолжить карьеру в экзотическом месте
33-летний полузащитник Марлос после ухода из «Шахтера» находится в поисках места продолжения карьеры.
Игрок хочет выступать за любимый клуб своего детства – бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Футболист в скором времени приедет на родину, где посетит матч команды против чемпионов Серии А – «Атлетико Минейро».
Оба финалиста Кубка Бразилии рассматривают вариант подписания полузащитника.
Но, как сообщает портал Goal, экс-игроком сборной Украины интересуются не только в Южной Америке. У игрока есть несколько вариантов из Мексики, Турции и ОАЭ.
Контракт Марлоса с «Шахтером» истечет 31-го декабря, так что уже в январе он сможет подписать соглашение с новым клубом.
Ранее стало известно, почему бразилец не посетил церемонию прощания, организованную ему донецким клубом.
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