Интересуются не только в Бразилии. Марлос может продолжить карьеру в экзотическом месте

Хавбек покинул «Шахтер» спустя 7 лет в клубе

Марлос / фото - ФК Шахтер

33-летний полузащитник Марлос после ухода из «Шахтера» находится в поисках места продолжения карьеры.

Игрок хочет выступать за любимый клуб своего детства – бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Футболист в скором времени приедет на родину, где посетит матч команды против чемпионов Серии А – «Атлетико Минейро».

Оба финалиста Кубка Бразилии рассматривают вариант подписания полузащитника.

Но, как сообщает портал Goal, экс-игроком сборной Украины интересуются не только в Южной Америке. У игрока есть несколько вариантов из Мексики, Турции и ОАЭ.

Контракт Марлоса с «Шахтером» истечет 31-го декабря, так что уже в январе он сможет подписать соглашение с новым клубом.

Ранее стало известно, почему бразилец не посетил церемонию прощания, организованную ему донецким клубом.