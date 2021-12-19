Интрига в Испании умерла? «Севилья» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд
В матче 18-го тура Примеры «Севилья» принимала мадридский «Атлетико».
Уже на 7-й минуте хозяев вывел вперед хавбек Иван Ракитич.
В середине первого тайма бразильский защитник Фелипе помог «матрасникам» вернуться в игру.
Но андалуссийцы вырвали победу в самой концовке встречи, благодаря точному удару Окампоса.
Подопечные Лопетеги продолжаю преследование идущего на первом месте «Реала», отставая на 5 очков.
А вот команда Симеоне опустилась на 5-е место, потерпев третье поражение подряд. «Индейцы» отстают от лидера чемпионата на 13 пунктов.
Турнирная таблица Примеры.
Примера, 18-й тур
«Севилья» – «Атлетико» 2:1
Голы: Ракитич, 7, Окампос, 88 – Фелипе, 33.
«Севилья»: Буну, Монтьель (Гудель, 29), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Ракитич, Дилэйни, Жордан (Акунья, 54; Аугустинссон, 85), Гомес (Мунир, 84), Окампос, Иван Ромеро (Рафа Мир, 54).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар, Льоренте (де Пауль, 40), Суарес (Матеус Кунья, 57), Корреа (Жоау Феликс, 46).
Предупреждения: Рекик (66), Гомес (68), Монтьель (69), Дмитрович (90), Матеус Кунья (90).
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