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Интрига в Испании умерла? «Севилья» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд

Матрасники проиграли прямым конкурентам
Футбол Примерa (Испания)
07:27
Интрига в Испании умерла? «Севилья» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд
фото - FC Sevilla

В матче 18-го тура Примеры «Севилья» принимала мадридский «Атлетико».

Уже на 7-й минуте хозяев вывел вперед хавбек Иван Ракитич.

В середине первого тайма бразильский защитник Фелипе помог «матрасникам» вернуться в игру.

Но андалуссийцы вырвали победу в самой концовке встречи, благодаря точному удару Окампоса.

Подопечные Лопетеги продолжаю преследование идущего на первом месте «Реала», отставая на 5 очков.

А вот команда Симеоне опустилась на 5-е место, потерпев третье поражение подряд. «Индейцы» отстают от лидера чемпионата на 13 пунктов.

Турнирная таблица Примеры.

Примера, 18-й тур

«Севилья» – «Атлетико» 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 88 – Фелипе, 33.

«Севилья»: Буну, Монтьель (Гудель, 29), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Ракитич, Дилэйни, Жордан (Акунья, 54; Аугустинссон, 85), Гомес (Мунир, 84), Окампос, Иван Ромеро (Рафа Мир, 54).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар, Льоренте (де Пауль, 40), Суарес (Матеус Кунья, 57), Корреа (Жоау Феликс, 46).

Предупреждения: Рекик (66), Гомес (68), Монтьель (69), Дмитрович (90), Матеус Кунья (90).

Павел Харченко
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