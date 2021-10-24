Иранская связка нападения принесла «Заре» победу над «Колосом»

Один ассистировал, другой – забил

Фото - ФК Заря

В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на своем поле переиграла «Колос».

Игра не изобиловала опасными моментами. Но луганчанам удалось вышать максимум из созданного.

Ближе к перерыву Шахаб отдал результативную передачу на своего соотечественника Сайядманеша. Во втором тайме подопечным Виктора Скрипника удалось удержать положительный для себя результат.

«Заря» обошла «Днепр-1» в турнирной таблице, войдя в топ-4. «Колос» отделяет три очка от зоны переходных матчей.

УПЛ, 12 тур

«Заря» – «Колос» 1:0

Голы: Сайядманеш, 38 – авлдподв

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Хомченовский, Лунев (Овусу-Фримпонг, 87), Гладкий, Сайядманеш, Захеди (Кристиан, 75).

«Колос»: Фесюн, Павловец, Ром, Черноморец, Новак, Богданов (Нуриев, 84), Чурко (Сичинава, 74), Милько, Ильин (Велетень, 84), Ренан Абнер (Костышин, 58), Лысенко.

Гладкий, Хомченовский, Шахаб – Чурко, Черноморец