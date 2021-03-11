Ищенко: «Матчи с «Вильярреалом» – возможность для «Динамо» выйти на новый уровень»
Команды проведут первую встречу уже сегодня
Александр Ищенко / Фото: ФК Динамо
Футбольный эксперт Александр Ищенко поделился ожиданиями от матча «Динамо» и «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Мы давно не играли с клубом такого высокого уровня. Последние соперники в чемпионате Украины и в еврокубках – команды, которые играют в рациональной футбол. «Вильярреал» же играет сам и дает играть сопернику, предпочитая атакующий футбол. Поэтому, думаю, для всех нас этот поединок представляет особый интерес.
Сильные стороны «Вильярреала» – самая организация игры. Не нужно забывать, что 5-6 футболистов команды играют в сборной Испании. У «Вильярреала» практически нет слабых мест. В последние годы команда находится в верхней части таблицы чемпионата. Это говорит о стабильности «Вильярреала» и высоком уровне игры. Для «Динамо» этот матч – возможность выйти на совершенно новый уровень и поднять рейтинг клуба».
«Динамо» примет «Вильярреал» сегодня, начало – в 20:00.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
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