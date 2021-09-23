Исмаили извинился перед Матвиенко за «friendly fire» в матче за Суперкубок

Украинцу пришлось доигрывать поединок против «Динамо» с перебинтованной головой после удара бразильца

Исмаили задевает голову Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили извинился в Instagram перед партнером по обороне Николаем Матвиенко за неприятный эпизод матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Извини, брат!

Напомним, бразилец высоко поднял ногу в борьбе за мяч и задел голову украинца. Тому пришлось несколько раз покидать поле, чтобы остановить кровь, и доигрывать встречу перебинтованным.

После игры главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал скандальное высказывание наставника «Динамо» Мирчи Луческу.