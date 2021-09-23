Де Дзерби: «Динамо» создало сложности, но не более»
Исмаили извинился перед Матвиенко за «friendly fire» в матче за Суперкубок
Украинцу пришлось доигрывать поединок против «Динамо» с перебинтованной головой после удара бразильца
10:15
Исмаили задевает голову Матвиенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Исмаили извинился в Instagram перед партнером по обороне Николаем Матвиенко за неприятный эпизод матча за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).
Извини, брат!
Напомним, бразилец высоко поднял ногу в борьбе за мяч и задел голову украинца. Тому пришлось несколько раз покидать поле, чтобы остановить кровь, и доигрывать встречу перебинтованным.
После игры главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал скандальное высказывание наставника «Динамо» Мирчи Луческу.
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