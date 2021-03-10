Исмаили: «Неправильно было бы говорить о слабых сторонах «Ромы», постараемся их использовать»

Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги Европы против «Ромы». Бразилец отметил что все отношения с экс-тренером Пауло Фонсекой прерваны и «горняки» намерены получить результат в Риме. Ранее португалец тренировал «Шахтер».

Не думал, честно говоря, буду ли я Мистером, тренером в будущем. Сейчас было бы не очень правильно говорить о слабых сторонах соперника. Мы пока постараемся придержать это при себе и использовать это завтра на поле. Если сейчас мы об этом расскажем, то у соперника еще будет достаточно времени, чтобы, что-то поменять, а этого мы не хотим.

Многие говорили о моем переходе в «Рому». Паулу очень хорошо работал в Шахтере. Когда он работал здесь, я вырос как игрок, но все эти разговоры — уже прошлое, и в голове у меня такого нет. Самое главное — победить, все остальное — в прошлом. Надо добиться хорошего результата, чтобы вернуться домой и там гарантировать проход в следующую стадию Лиги Европы».