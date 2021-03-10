Исмаили: «Неправильно было бы говорить о слабых сторонах «Ромы», постараемся их использовать»
Защитник поделился ожиданиями от матча Лиги Европы
Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги Европы против «Ромы». Бразилец отметил что все отношения с экс-тренером Пауло Фонсекой прерваны и «горняки» намерены получить результат в Риме. Ранее португалец тренировал «Шахтер».
«Два последних раза когда я был в Риме, это были сложные моменты в моей карьере, потому что я приезжал сюда, далеко не для того чтобы играть. Вернуться к еврокубковому матчу — это меня очень радует и я очень доволен. Вся наша команда настроена отлично, постараемся добыть результат и порадовать болельщиков, ведь мы играем всегда для них. Если говорить лично о себе, то можете всегда на меня рассчитывать — если я выхожу на поле и выкладываюсь на все сто. Я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде достичь необходимого результата.
Не думал, честно говоря, буду ли я Мистером, тренером в будущем. Сейчас было бы не очень правильно говорить о слабых сторонах соперника. Мы пока постараемся придержать это при себе и использовать это завтра на поле. Если сейчас мы об этом расскажем, то у соперника еще будет достаточно времени, чтобы, что-то поменять, а этого мы не хотим.
Многие говорили о моем переходе в «Рому». Паулу очень хорошо работал в Шахтере. Когда он работал здесь, я вырос как игрок, но все эти разговоры — уже прошлое, и в голове у меня такого нет. Самое главное — победить, все остальное — в прошлом. Надо добиться хорошего результата, чтобы вернуться домой и там гарантировать проход в следующую стадию Лиги Европы».
Луиш Каштру считает, что у Фонсеки есть преимущество в грядущем противостоянии.
XSPORT проведет трансляцию встречи «Шахтера» и «Ромы» 11 марта в 22:00. Также будет доступна видео-трансляция матча.
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