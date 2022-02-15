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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Исмаили оценил готовность «Шахтера» ко второй части сезона УПЛ

Бразилец рассказал, над чем работает команда в заключительной фазе сборов
Футбол Украинская Премьер-лига
15 февраля 22:16
Исмаили оценил готовность «Шахтера» ко второй части сезона УПЛ
Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили оценил уровень готовности команды к возобновлению чемпионата Украины.

Еще есть несколько дней для того, чтобы подготовиться. Впереди два товарищеских матча. Уверен, мы на правильном пути. Наша подготовка в Турции проходит отлично: проведем два матча и будем готовы к поединку с харьковским «Металлистом 1925».

Мы часто отрабатываем тактическую составляющую. Мистер очень ценит такой футбол, как и многие итальянские тренеры, очень любит тактическую составляющую.

Да, мы оттачиваем разные моменты игры и многому учимся. Контрольные матчи также важны, чтобы показать, как хорошо мы подготовились, все то, чего от нас требует Мистер и что мы отрабатываем все эти дни.

Бразилец также высказался о причинах поражения в контрольном матче против «Мариуполя» (1:2).

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Исмаили Роберто Де Дзерби

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