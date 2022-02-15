Исмаили оценил готовность «Шахтера» ко второй части сезона УПЛ

Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили оценил уровень готовности команды к возобновлению чемпионата Украины.

Мы часто отрабатываем тактическую составляющую. Мистер очень ценит такой футбол, как и многие итальянские тренеры, очень любит тактическую составляющую.

Да, мы оттачиваем разные моменты игры и многому учимся. Контрольные матчи также важны, чтобы показать, как хорошо мы подготовились, все то, чего от нас требует Мистер и что мы отрабатываем все эти дни.