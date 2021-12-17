Марлос: «В «Шахтере» провел лучшие моменты своей жизни»
Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
Бразилец огорчен отъездом бывшего соотечественника, а теперь – еще и экс-одноклубника
Исмаили / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Исмаили поделился в своем Instagram мыслями в связи с отходом Марлоса из клуба.
Боец, поздравляю тебя со всей твоей историей в Украине, в особенности – в «Шахтере». Было очень приятно играть с тобой эти восемь лет. Трудно смотреть, как ты уезжаешь.
Я знаю, что ты все еще мог бы нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье успехов. Крепко обнимаю, Марлос.
Ранее сообщалось, что Марлос может продолжить карьеру в экзотическом месте.
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