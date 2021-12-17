Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»

Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился в своем Instagram мыслями в связи с отходом Марлоса из клуба.

Я знаю, что ты все еще мог бы нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье успехов. Крепко обнимаю, Марлос.