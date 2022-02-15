Исмаили: «Знали, что матч с «Мариуполем» будет непростым»

Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили высказался о причинах поражения в контрольном матче против «Мариуполя» (1:2).

Это то, чего Мистер требовал от нас до игры – быть агрессивной, интенсивной командой. Мы постарались сделать возможное, но, к сожалению, результат не пошел. Соперник смог забить два гола: один благодаря своей заслуге, во втором был отскок, но такое бывает. Эти игры важны, чтобы исправлять свои ошибки и быть готовым к официальным матчам.

С этим соперником было два очень схожих поединка. «Мариуполь» выжидал нас на своей половине поля, а мы старались вскрыть оборону. Из-за голов, думаю, сегодня нам игра давалась немного сложнее, чем в прошлый раз. Они не создавали такой опасности у наших ворот в первом матче, как сейчас.

Понятно, что все знают друг друга. Мы знаем характеристики каждого футболиста, каким будет матч, они знают, как мы любим действовать в игре, как защищаемся, как обороняться против нас, знают наши атакующие действия. Как и все команды нашего чемпионата, они больше закрываются в обороне, а это непросто для нас.

Но этот матч ни в коем случае не должен действовать на нас как-то отрицательно. Мы – «Шахтер», и должны побеждать. Если хотим стать чемпионами Украины, должны стараться. Хотим снова заработать титул, поэтому должны подойти к официальным матчам и показывать себя достойно, независимо от того, какой противник на поле.