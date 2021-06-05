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Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030

Страны подписали декларацию о господдержке
Футбол В мире
20:48
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Фото: Marca

Испания и Португалия будут претендовать на проведение ЧМ-2030.

Обе страны подписали декларацию о государственной поддержке с инициативой о подаче заявки на проведение мундиаля. Заявка будет подана уже в ближайшее время, сообщает Marca.

При этом у Испании и Португалии будут конкуренты. Претендуют на проведение ЧМ совместная заявка Великобритании и Ирландии, а также заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Испании (футбол) сборная Португалии (футбол)

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