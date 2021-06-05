Роналду осталось 10 матчей до рекорда. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией
Испания и Португалия подадут заявку на проведение ЧМ-2030
Страны подписали декларацию о господдержке
Фото: Marca
Испания и Португалия будут претендовать на проведение ЧМ-2030.
Обе страны подписали декларацию о государственной поддержке с инициативой о подаче заявки на проведение мундиаля. Заявка будет подана уже в ближайшее время, сообщает Marca.
При этом у Испании и Португалии будут конкуренты. Претендуют на проведение ЧМ совместная заявка Великобритании и Ирландии, а также заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
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