Испания лишилась игрока перед матчем с Италией

Полузащитник не поможет команде в полуфинале Евро

Фото: Marca

Сборная Испании лишилась полузащитника накануне игры против Италии.

Не сможет помочь своей команде хавбек Пабло Сарабия. Он получил повреждение в игре против Швейцарии и не успел восстановиться.

Это подтвердил сайту UEFA и тренер Испании Луис Энрике. Все остальные игроки готовы к матчу.

Начало встречи – в 22:00.

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