Сегодня стартует стадия 1/2 финала Евро-2020. За место в решающем матче поборются Италия и Испания
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Полузащитник не поможет команде в полуфинале Евро
Фото: Marca
Сборная Испании лишилась полузащитника накануне игры против Италии.
Не сможет помочь своей команде хавбек Пабло Сарабия. Он получил повреждение в игре против Швейцарии и не успел восстановиться.
Это подтвердил сайту UEFA и тренер Испании Луис Энрике. Все остальные игроки готовы к матчу.
Начало встречи – в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Испания.
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