Испания – Португалия. Видео трансляция

Смотрите контрольный матч топ-сборных перед Евро-2020

Португалия готовится к защите титула чемпиона Европы / Фото - twitter.com/selecaoportugal

В пятницу, 4 июня, состоится контрольный матч между сборными Испании и Португалии в рамках их подготовки к финальной части Евро-2020.

Прямая трансляция матча Испания – Португалия будет доступна в плеере ниже. Начало – в 20:30.