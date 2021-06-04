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Испания – Португалия. Видео трансляция

Смотрите контрольный матч топ-сборных перед Евро-2020
Футбол Евро-2020
12:01
Испания – Португалия. Видео трансляция
Португалия готовится к защите титула чемпиона Европы / Фото - twitter.com/selecaoportugal

В пятницу, 4 июня, состоится контрольный матч между сборными Испании и Португалии в рамках их подготовки к финальной части Евро-2020.

Прямая трансляция матча Испания – Португалия будет доступна в плеере ниже. Начало – в 20:30.

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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Испании (футбол)

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