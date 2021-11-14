Испания – Швеция: прогноз с очень привлекательным коэффициентом

Команды разыграют первое место в группе

Прогноз

Сборная Испании на своем поле примет Швецию, чтобы определить команду, которая напрямую полетит на чемпионат мира в Катар – очень интригующие противостояние, а мы подготовили для вас качественный прогноз.

Швеция сильно облажалась в Грузии проиграв местной сборной и утратив первое место в группе накануне очного матча против Испании. Теперь скандинавам нужно на выезде выигрывать у «Фурии Рохи», ибо любой другой результат отправляет их в стыки. Способны ли они на это? Да. Сделают ли они это? Нет.

Из-за поражения Грузии шведы утратили привилегию сыграть в свой футбол: закрыться в обороне, но периодически проводить быстрые контратаки. Теперь хочешь не хочешь, а придется бороться с испанцами за инициативу в матче. Не уверен, что при таком сценарии Швеция будет также надежна в обороне, как это было на протяжении всего отбора. Поэтому играющие при своих болельщиках испанцы практически наверняка забьют. Главное – чтобы атакующие игроки не сплоховали в завершающей стадии, как это было на Евро-2020.

Но и шведы обязательно будут иметь несколько убойных моментов. Испанцы плохо защищаются – факт. На Евро у них было 0 сухарей в 3 играх плей-офф (5 пропущенных), за этот год они пропускали даже от Косово и Грузии.

Прогноз на матч Испания – Швеция: обе забьют. Букмекеры почему-то не верят, что в этом поединке команды обменяются голами, а поэтому выставили огромный для данного исхода коэффициенты.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 10 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой