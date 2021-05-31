Испания U21 в дополнительное время обыграла Хорватию U21 и вышла в полуфинал Евро

Пуадо вышел со скамейки и принес испанцам победу





Хавьер Пуадо / Фото: El Periódico

В четвертьфинале чемпионата Европы U21 молодежная сборная Испании в дополнительное время обыграла Хорватию со счетом 2:1.



После первого тайма, где команды не забивали, на 58-й минуте на поле вышел Хавьер Пуадо. А уже через 11 минут он открыл счет. Все шло к победе испанцев в основное время, но на 4-й добавленной минуте хорваты заработали пенальти, а Лука Иванушеч с 11 метров сравнял счет.

Затем во втором дополнительном тайме Пуадо принес победу Испании.

Испания U21 – Хорватия U21 2:1

Голы: Пуадо, 66, 110 – Иванушеч, 90+4