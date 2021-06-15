Ничья Испании и Швеции на Евро-2020, Прометей – чемпион Украины, и другие новости за 14 июня
Испания установила рекорд Евро по владению мячом за матч
Правда, это не помогло команды победить
Фото: Marca
Испания установила рекорд Евро.
В матче против Швеции «фурия роха» владела мячом 85,1% игрового времени. Это рекорд чемпионатов Европы, сообщает Opta.
Статистика ведется с 1980-го года и до этого никто не владел мячом в матче столько времени.
Впрочем, победить Испании это не помогло. Матч завершился без голов (0:0).
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