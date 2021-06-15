Испания установила рекорд Евро по владению мячом за матч

Правда, это не помогло команды победить

Фото: Marca

Испания установила рекорд Евро.

В матче против Швеции «фурия роха» владела мячом 85,1% игрового времени. Это рекорд чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Статистика ведется с 1980-го года и до этого никто не владел мячом в матче столько времени.

Впрочем, победить Испании это не помогло. Матч завершился без голов (0:0).