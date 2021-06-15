Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Испания установила рекорд Евро по владению мячом за матч

Правда, это не помогло команды победить
Футбол Евро-2020
10:29
Испания установила рекорд Евро по владению мячом за матч
Фото: Marca

Испания установила рекорд Евро.

В матче против Швеции «фурия роха» владела мячом 85,1% игрового времени. Это рекорд чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Статистика ведется с 1980-го года и до этого никто не владел мячом в матче столько времени.

Впрочем, победить Испании это не помогло. Матч завершился без голов (0:0).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Испании (футбол) сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Испания не смогла сдвинуть шведский автобус. Как это было
Евро 2020. Испания не смогла сдвинуть шведский автобус. Как это было
Футбол Евро-2020
14 июня 23:50
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 16:22
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 16:16
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 10:26
Не верит в свою команду? Энрике не считает сборную Испании фаворитом Евро
Не верит в свою команду? Энрике не считает сборную Испании фаворитом Евро
Футбол ЕВРО-2020
13 июня 14:20
Дубль Шевченко и безумная радость всей Украины. Впечатляющей победе над Швеции уже девять лет
История
Дубль Шевченко и безумная радость всей Украины. Впечатляющей победе над Швеции уже девять лет
Футбол Сборная Украины
11 июня 17:15

Новости: Футбол

«Наполи» продолжает следить за Миколенко
«Наполи» продолжает следить за Миколенко
Серия А (Италия)
12:31
Павелко намекнул на появление фирменных шарфов с «Героям слава!»
Павелко намекнул на появление фирменных шарфов с «Героям слава!»
Сборная Украины
12:19
Лев – о матче с Францией: «Все наши игроки голодны до побед»
Лев – о матче с Францией: «Все наши игроки голодны до побед»
Евро-2020
12:15
Германия не может победить Францию с победного ЧМ-2014, хотя играли после этого достаточно часто
Тема дня
Германия не может победить Францию с победного ЧМ-2014, хотя играли после этого достаточно часто
Евро-2020
12:07
Дешам – о матче с Германией: «Наша цель — играть эффективно в обеих штрафных площадках»
Дешам – о матче с Германией: «Наша цель — играть эффективно в обеих штрафных площадках»
Евро-2020
11:59
Стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере»
Стало известно, когда состоится презентация Де Дзерби в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
11:57
Франция обязана выиграть Евро-2020. Ради Канте – чтобы он получил «Золотой мяч»
Мнение
Франция обязана выиграть Евро-2020. Ради Канте – чтобы он получил «Золотой мяч»
Евро-2020
11:48
Ляпорт: «Если будем играть, как со Швецией, выиграем 9 из 10 матчей»
Ляпорт: «Если будем играть, как со Швецией, выиграем 9 из 10 матчей»
Евро-2020
11:34
Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания
Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания
Евро-2020
11:27
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
5
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00