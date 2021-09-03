Испания впервые за 66 матчей проиграла в квалификации к чемпионату мира
Испания в матче отбора к ЧМ-2022 неожиданно проиграла сборной Швеции.
Команды быстро обменялись голами, но шведы забили второй мяч в начале второго тайма. Испанцы ответить не смогли, несмотря на уйму моментов.
Испания впервые за 66 матчей проиграла в квалификации к чемпионату мира. Рекордная серия длилась с 1993-го года.
Отбор на ЧМ-2022:
Швеция – Испания 2:1
Голы: Исак, 6, Классон, 57 – Солер, 5
Швеция: Ольсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Экдаль (Каюсте, 69), Форсберг (Сванберг, 90), Ольссон, Кулусевски (Квайсон, 85), Исак (Телин, 85).
Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Альба, Коке (Льоренте, 75), Солер (Мендес, 85), Бускетс (Родри, 85), Ферран Торрес, Жерар Морено (Траоре, 64), Мората (Сарабия, 75).
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