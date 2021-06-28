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Испанская Marca назвала потенциального игрока матча Швеция – Украина

Игрок из Примеры в составе шведов находится в хорошей форме
Футбол Евро-2020
14:15
Испанская Marca назвала потенциального игрока матча Швеция – Украина
фото - The Guardian

Завтра состоится матч 1/8 Евро-2020 между сборными Швеции и Украины. Испанское издание Marca предрекло, что шведский игрок «Реал Сосьедада» Александр Исак станет героям матча:

«Несмотря на то, что пока Исак еще не отличился результативными действиями на Евро-2020, в жестком противостоянии с Украиной на выбывание его уникальный набор качеств, возможно, будет ключевым для победы Швеции.

Этот молодой нападающий умеет все. У Исака фантастическая техника, он может обыграть сразу нескольких игроков соперника, отлично удерживает мяч, хорош в игре на втором этаже и во взаимодействии с партнерами. Плюс ко всему – нацеленность на ворота. Во вторник именно он может решительным образом изменить ситуацию на поле в пользу скандинавов».

В Испании верят в способности 19-летнего форварда, ведь в прошлом сезоне за 34 матча в составе басков, он забил 17 мячей и отдал два ассиста в Примере.

Но исход поединка может сложиться самым неожиданным образом, ведь это плей-офф. Андрей Шевченко точно разобрал игру шведов и, возможно, даже дал указания своей команде сдерживать талантливого форварда.

Но это мы узнаем уже в завтрашнем матче, который состоится в 22:00 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Текстовая трансляция матча Швеция – Украина.

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Александер Исак

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