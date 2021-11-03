Испанская пресса сровняла с землей двух игроков «Барселоны» после игры с «Динамо»

Футболистов считают откровенным балластом

Коутиньо (справа) и Умтити (слева) / фото - FC Barcelona

Каталонская «Барселона» в Киеве добыла минимальную победу над «Динамо» (1:0).

Испанское издание AS особенно выделило молодых выпускников академии клуба, которые помогли добиться положительного результат.

Но под шквал критики журналистов попали звездные игроки «блаугранас» Филиппе Коутиньо и Самюэль Умтити:

«Гол, забитый ребенком, приносит «Барсе» 3 500 000 евро, которые вы получаете в Лиге чемпионов за победу в игре. Между тем, два самых высокооплачиваемых туриста из «Барселоны», Коутиньо и Умтити, все еще были на скамейке запасных. Два месяца назад что нам сказали, что зарплата будет снижена, и мы продолжаем ждать. Это похоже на мем со «ждущим скелетом». Вот как мы продолжаем».

Оба игрока провели весь матч с киевлянами на скамейке запасных. Также футболисты являются чуть ли не единственными в команде, отказавшимися от понижения оклада в столь сложный для команды период.

Бразильский хавбек провел на поле в этом сезоне чуть меньше 500 минут и отметился одним голом, а французский защитник пока что не провел ни одного матча.

Напомним, в Испании считают, что Цыганков готов к игре в команде уровня «Барселоны».