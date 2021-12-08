Испанские СМИ: Луческу может стать главным героем «Барселоны»

«Динамо» может помочь каталонцам выйти в плей-офф ЛЧ

Мирча Луческу / фото - UEFA

Сегодня, 8-го декабря состоится заключительный матч группового этапа между «Бенфикой» и «Динамо».

Испанское издание AS считает, что команда Мирчи Луческу может стать спасением «блаугранас» на случай фиаско каталонцев в Мюнхене:

«Мирча Луческу может в эту среду стать главным героем «Барселоны». Если каталонцы проиграют «Баварии», их единственной возможностью продолжить участие в Лиге чемпионов станет непроигрыш киевского "Динамо" во главе с легендарным румынским тренером в матче с «Бенфикой». Перспективы мрачные. Украинцы занимают последнее место в группе, не имея возможности даже попасть в Лигу Европы, в то время как лиссабонцы стремятся пробиться в 1/8 финала. Трудно представить, что обе команды выйдут на поле с одинаковыми амбициями. Пессимизм еще больше, когда смотришь на цифры киевского «Динамо». Подопечные Луческу забили всего один гол в пяти матчах группового этапа и пропустили девять».

«Барселону» и «Бенфику» в таблице разделяют лишь два очка. В случае равенства – дальше пройдут португальцы, так как в очной встрече именно «орлы» одержали победу.

Ранее тренер лиссабонцев Жорже Жезуш заявил, что «Динамо» доставит его подопечным много проблем.