Испанские СМИ: Ни один тренер после Гвардиолы не имел в «Барселоне» столько власти, сколько Хави

Хави / фото - Sport.es

Журналист Diario Sport Луис Маскаро рассказал о значимости фигуры Хави в нынешней «Барселоне»:

Физподготовка, врачи и даже технический секретариат зависят от решений Хави. Не говоря уже о раздевалке. Лапорта сделал смелую и решительную ставку на тренера. Тренера, который руководит возрождением «Барсы» и реанимирует команду и клуб. Он дал Хави всю власть, чтобы тот мог делать и ломать в соответствии со своими футбольными принципами и потребностями.

Все произошедшее в «Барсе» за последние дни связано с влиянием Хави – от отъезда Хуанхо Брау до прибытия Дани Алвеса. Новый тренер создает структуру, которую считает необходимой для полной трансформации «Барсы». И президент принимает все эти изменения. Он считает, что Хави – единственное решение для преодоления спортивного, экономического и институционального кризиса».