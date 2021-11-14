Испанские СМИ: Ни один тренер после Гвардиолы не имел в «Барселоне» столько власти, сколько Хави
Журналист Diario Sport Луис Маскаро рассказал о значимости фигуры Хави в нынешней «Барселоне»:
«После Гвардиолы у «Барсы» не было тренера с такой властью, как у Хави. Власть на поле. И власть в офисах. У Вилановы, Мартино, Энрике, Вальверде, Сетьена и Кумана не было такого влияния, что есть у Хави. Он очень много командует.
Физподготовка, врачи и даже технический секретариат зависят от решений Хави. Не говоря уже о раздевалке. Лапорта сделал смелую и решительную ставку на тренера. Тренера, который руководит возрождением «Барсы» и реанимирует команду и клуб. Он дал Хави всю власть, чтобы тот мог делать и ломать в соответствии со своими футбольными принципами и потребностями.
Все произошедшее в «Барсе» за последние дни связано с влиянием Хави – от отъезда Хуанхо Брау до прибытия Дани Алвеса. Новый тренер создает структуру, которую считает необходимой для полной трансформации «Барсы». И президент принимает все эти изменения. Он считает, что Хави – единственное решение для преодоления спортивного, экономического и институционального кризиса».
После прихода на пост тренера «блаугранас» Хави сразу взял ситуацию в свои руки – уволил несколько сотрудников, ввел систему штрафов и даже запретил вице-капитану Пике принимать участие в телепередаче.
Специалист уже успел оштрафовать первого футболиста «сине-гранатовых» за нарушение дисциплины.
Комментарии 0