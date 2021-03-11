«Барселона» включилась в борьбу за Холанда

Эрлинг Холанд / Фото: facebook.com/BVB

Главной целью каталонского клуба является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, сообщает As.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что сделка осуществима, несмотря на финансовые сложности клуба. Менеджер хочет воспользоваться близкими отношениями с агентом форварда Мино Райолой.

В «Барселоне» планируют в скором времени выпустить облигации, которые позволят в короткие сроки сократить задолженность клуба, которая составляет 1,2 миллиарда евро.

Лапорта убежден, что лучшим средством борьбы с кризисом в «Барселоне» станет создание команды-победителя. Именно Холанда Жоан видит средством для достижения этой цели.

Напомним, что еще несколько европейских грандов вступят в борьбу за Холанда.

А в это время норвежец стал самым молодым игроком, который забил в 6 матчах ЛЧ кряду.