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Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни

Соль вновь отправится в аренду
Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Фото: dynamo.kiev.ua

Нападающий «Динамо» Фран Соль может отправится в еще одну аренду.

29-летнего испанца ведет «Эйбар», ищущий усиления для выступлений в Сегунде. Переговоры с «Динамо» уже прошли.

В украинском клубе еще не решили, что делать с Франом, но решение по нему могут принять в ближайшие дни, сообщает Mundo Deportivo.

«Эйбар» хочет арендовать Соля с правом выкупа. Сам игрок также не против перехода.

В прошлом сезоне он также выступал в аренде за «Тенерифе».

Андрей Усмонов
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Теги

Фран Соль Динамо Киев Эйбар

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