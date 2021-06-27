Соль согласился вернуться на родину. Теперь слово за «Динамо»
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Соль вновь отправится в аренду
Фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий «Динамо» Фран Соль может отправится в еще одну аренду.
29-летнего испанца ведет «Эйбар», ищущий усиления для выступлений в Сегунде. Переговоры с «Динамо» уже прошли.
В украинском клубе еще не решили, что делать с Франом, но решение по нему могут принять в ближайшие дни, сообщает Mundo Deportivo.
«Эйбар» хочет арендовать Соля с правом выкупа. Сам игрок также не против перехода.
В прошлом сезоне он также выступал в аренде за «Тенерифе».
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