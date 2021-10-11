Хавбек сборной Испании – о голе Мбаппе: «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд»
Испанский судья объяснил, почему гол Мбаппе был забит по правилам
Франция выиграла Лигу наций благодаря моменту, который вызвал дискуссии
11 октября 12:50
Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images
Испанский арбитр Итурральде Гонсалес высказался о победном голе сборной Франции в ворота Испании в финале Лиги наций. Его слова приводит Marca.
«Если защитник коснулся мяча, то это гол. Конечно, Мбаппе находился в офсайде, но Эрик Гарсия пытался прервать передачу. Сперва незаметно, дотянулся он до мяча или нет. Но в замедленном повторе видно, что он прикоснулся к мячу. Тогда это гол.
Если он касается мяча, то Мбаппе перестаёт быть в офсайде. Нет никакого неоднозначного решения судьи. Таковы правила. Мбаппе в той ситуации не оказывал воздействия на Гарсию. Поэтому об офсайде речи нет.
Игрокам нужно знать правила. Стоит выучить их».
Напомним, игроки сборной Испании считают, что Килиан Мбаппе находился в офсайде.
Комментарии 0