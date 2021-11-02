Испанское издание предсказало победу «Динамо» в матче с «Барселоной»

Каталонцы подходят к игре с серией из трех матчей без побед

фото - ФК Динамо

Сегодня, 2 ноября киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Испанское издание El Chiringuito провело опрос между болельщиками, чтобы определить, кого они считают фаворитом этой встречи.

Среди 42 тысяч человек 63,6% считают, что 3 очка в матче заберут именно киевляне, и лишь 36,4% резидентов отдают предпочтение «Барселоне».

Испанцы не могут победить уже в трех матчах подряд – команда уступила «Реалу» и «Райо Вальекано», а также сыграла вничью с «Алавесом». Последняя победа «блаугранас» пришлась как раз на их первый матч с киевлянами.

Но в статистике личных встречи ситуация выглядит заметно лучше – «сине-гранатовые» вышли победителями из пяти последних матчей с «Динамо».

Игра состоится в 22:00 на «Олимпийском». Онлайн трансляция встречи.

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