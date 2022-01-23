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Испанское сумасшествие. Два гола на 90+ помогли «Атлетико» вырвать у «Валенсии» победу после 0:2

Корреа и Эрмосо стали героями «матрасников»
Футбол Примерa (Испания)
03:25
Испанское сумасшествие. Два гола на 90+ помогли «Атлетико» вырвать у «Валенсии» победу после 0:2
Фото - Атлетико Мадрид

В 22-м туре испанской Примеры «Атлетико» дома одержал волевую победу над «Валенсией».

«Летучие мыши» безоговорочно выиграли первый тайм. На перерыв команда ушла с комфортным преимуществом в два мяча после голов Мусы и Дуро.

В середине второй половины встречи «Атлетико» отквитал один мяч силами Матеуса Куньи.

Скользкий счет продержался до самого компенсированного времени. «Матрасники» выдали невероятную концовку. Голы Корреа и Эрмосо принесли победу.

«Атлетико» отстает от «Бетиса» в турнирной таблице на четыре очка. У «матрасников» есть игра в запасе. «Валенсия» – девятая.

Примера, 22 тур

«Атлетико» – «Валенсия» 3:2

Голы: Матеус Кунья, 64, Корреа, 90+1, Эрмосо, 90+3 – Муса, 25, Дуро, 44

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90+9), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).

«Валенсия»: Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).

Предупреждения: Коке, Эрмосо, Суарес, Эррера, Хименес – Тьерри Коррейя, Фулькье, Муса, Гильямон, Тони Лато, Доменек
Сергей Стаднюк
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Атлетико Мадрид Валенсия (футбол)

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