Исполком УАФ отложил решение по новому тренеру сборной до четверга

Ребров не присутствовал на собрании

Сергей Ребров / фото - ФК Динамо

9 августа в Киеве в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ, где обсуждали кандидатуру нового главного тренера сборной Украины.

Фаворит на эту должность Сергей Ребров хоть и прибыл в Киев, но не присутствовал на заседании. Специалист пока не может быть назначен наставником национальной команды, так как имеет действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».

Как сообщалось ранее, 47-летний тренер еще не разорвал соглашение с клубом, так как это будет сулить выплатой огромной компенсации боссам команды. Ситуацию с Ребровым прояснится до среды, и если «Аль-Айн» не отпустит наставника, то в УАФ обратятся к другим кандидатам.

Но пока что из уст функционеров федерации не звучало других фамилий, кроме самого Реброва.

Напомним, Андрей Шевченко отреагировал на новости о своем преемнике на посту главного тренера украинской сборной.