Исполнительный директор МЮ покинет свою должность спустя 8 лет

В период правления функционера клуб ни разу не выиграл АПЛ или ЛЧ

Эд Вудворд / фото - Goal

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинет свою должность этим летом по истечению контракта.

Но функционер не уйдет из клуба, а будет консультантом при новом руководстве МЮ, сообщает Daily Mail.

Англичанин взял в свои руки бразды правления «дьяволами» в 2013-м году. До этого большинство важнейших спортивных решений принимал легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон, который как раз и ушел на пенсию тем же летом.

При Вудворде в МЮ сменилось 5 тренеров, но ни один из них не принес команде титул АПЛ или трофей ЛЧ. За это время команда по одному разу выигрывала Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

Напомним, боссы «дьяволов» считают увольнение Сульшера неизбежным.