Исполнительный директор УПЛ пообещал сюрприз на матче за Суперкубок Украины
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что ждет болельщиков на матче за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером»:
«Благодаря нашему спонсору перед началом матча будет организована официальная фан-зона. Там будут различные активности для болельщиков: настольный футбол, текбол, футбольный бильярд и другое. Также будут различные поощрительные мероприятия. Изюминкой матча, надеемся, она всем понравится, станет выступление звезды украинской эстрады, которая исполнит национальный гимн Украины. Пока не объявляем, кто это будет. Поэтому приходите на матч и станьте непосредственно свидетелями интересных мероприятий.
20 сентября стартует приуроченный матчу за Суперкубок Украины турнир по киберфутболу. 17-18 сентября на 1-м этаже торгового центра «Гулливер» действует фотозона, в которой можно сделать фотографию со всеми футбольными трофеями, которые разыгрываются в Украине – Суперкубок Украины, кубок чемпионов Украины и непосредственно сам Кубок Украины. Эти три трофея выставлены на первом этаже ТЦ «Гулливер».
Также в ближайшее время появится DJ-Car, эта машина будет ездить по Киеву и дополнительно рекламировать матч за Суперкубок Украины, чтобы привлечь больше посетителей. Он будет стилизован под Суперкубок Украины, на нем будет официальная афиша турнира, флаги и музыка. Цель – чтобы жители и гости Киева обратили внимание на этот матч, пробудить дополнительный интерес к Суперкубку».
Игра состоится уже 22 сентября в 21:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
У «горняков» будет шанс сравняться со столичным клубом по количеству побед в этом турнире. У «Динамо» 9 побед в Суперкубке, а у «Шахтера» – 8.
Напомним, стало известно место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 1-го тура еврокубков.
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