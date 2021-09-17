Исполнительный директор УПЛ пообещал сюрприз на матче за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины / фото - sport24

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что ждет болельщиков на матче за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером»:

20 сентября стартует приуроченный матчу за Суперкубок Украины турнир по киберфутболу. 17-18 сентября на 1-м этаже торгового центра «Гулливер» действует фотозона, в которой можно сделать фотографию со всеми футбольными трофеями, которые разыгрываются в Украине – Суперкубок Украины, кубок чемпионов Украины и непосредственно сам Кубок Украины. Эти три трофея выставлены на первом этаже ТЦ «Гулливер».

Также в ближайшее время появится DJ-Car, эта машина будет ездить по Киеву и дополнительно рекламировать матч за Суперкубок Украины, чтобы привлечь больше посетителей. Он будет стилизован под Суперкубок Украины, на нем будет официальная афиша турнира, флаги и музыка. Цель – чтобы жители и гости Киева обратили внимание на этот матч, пробудить дополнительный интерес к Суперкубку».