В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране
Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране
Ранее свои позиции высказали в «Динамо» и «Шахтере»
15 февраля 20:42
Евгений Дикий / Фото - ФК Шахтер
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, как лига планирует действовать в связи с новостями о возможном вторжении России на территорию Украины и введении в стране военного положения.
На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ «Минай» – «Заря».
Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что в клубе не планируют откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране.
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