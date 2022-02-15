Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране

Ранее свои позиции высказали в «Динамо» и «Шахтере»

Евгений Дикий / Фото - ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, как лига планирует действовать в связи с новостями о возможном вторжении России на территорию Украины и введении в стране военного положения.

На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ «Минай» – «Заря». Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что в клубе не планируют откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране.