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Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул
Ввежение продажи прав на трансляцию матчей одним пакетом уже близко
Евгений Дикий / Фото - Football.uaИсполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал в эфире Футбол NEWS ситуацию с возможным введением единого телепула.
Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ.
Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионные права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом. Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это.
Политические вопросы отходят на второй план. Без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав.
Ранее Дикий сообщил, что в УПЛ решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту.
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