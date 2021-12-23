Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул

Ввежение продажи прав на трансляцию матчей одним пакетом уже близко
Футбол Украинская Премьер-лига
18:47
Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул
Евгений Дикий / Фото - Football.ua
 Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал в эфире Футбол NEWS ситуацию с возможным введением единого телепула.

Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ.

Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионные права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом. Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это.

Политические вопросы отходят на второй план. Без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав.

Ранее Дикий сообщил, что в УПЛ решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Дикий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Директор Премьер-лиги: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»
Директор Премьер-лиги: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 13:31
Подтверждено. Петраков попросил у руководства УПЛ перенести три матча в марте
Подтверждено. Петраков попросил у руководства УПЛ перенести три матча в марте
Футбол Украинская Премьер-лига
20 декабря 21:14

Новости: Футбол

Ротань будет просматривать кандидатов в молодежную сборную во время сборов клубов УПЛ в Турции
Ротань будет просматривать кандидатов в молодежную сборную во время сборов клубов УПЛ в Турции
Сборная Украины
19:12
Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул
Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул
Украинская Премьер-лига
18:47
Воронин: «Не хочу обидеть Петракова, но хотел бы, чтобы сборную тренировал Ребров»
Воронин: «Не хочу обидеть Петракова, но хотел бы, чтобы сборную тренировал Ребров»
Сборная Украины
18:36
В «Вересе» появится до семи новых должностей
В «Вересе» появится до семи новых должностей
Украинская Премьер-лига
18:27
Прячется от СБУ в горах? Милевский уехал в заснеженную местность
Прячется от СБУ в горах? Милевский уехал в заснеженную местность
Украинская Премьер-лига
18:15
«Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда
«Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда
Примерa (Испания)
18:05
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Украинская Премьер-лига
18:01
Рангник хочет усилить центр поля МЮ 100-милионным одноклубником Ярмоленко
Рангник хочет усилить центр поля МЮ 100-милионным одноклубником Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
17:56
Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление
Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление
Украинская Премьер-лига
17:41
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости