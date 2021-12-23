Исполнительный директор УПЛ заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул

Евгений Дикий / Фото - Football.ua

Исполнительный директор УПЛпрокомментировал в эфиреситуацию с возможным введением единого телепула.

Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионные права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом. Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это.

Политические вопросы отходят на второй план. Без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав.