Пушечный гол Малиновского не помог «Аталанте» выиграть Кубок Италии в битве с «Ювентусом»
Использовал трофей в роли подушки. Роналду опубликовал фото с Кубком Италии
В финале турнира «Ювентус» обыграл «Аталанту» 2:1
20 мая 11:43
Криштиану Роналду / Фото: Reuters
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду добыл очередной трофей в своей карьере. На сей раз португалец добыл Кубок Италии. В финале «бьянконери» обыграли «Аталанту» (2:1).
Роналду в своем Instagram опубликовал фото, на котором он будто спит на трофее:
Напомним, что в ворота Джалуиджи Буффона шикарный гол забил украинский полузащитник бергамасков Руслан Малновский.