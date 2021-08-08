Источник: Ребров расторг контракт с «Аль-Айном»
Источник: «Аль-Айн» отказался отпускать Реброва в сборную Украины»
УАФ направляла клубу официальный запрос
15:43
Сергей Ребров / фото - FootBoom
Эмиратский «Аль-Айн» получил от УАФ запрос на разрешение отпустить тренера Сергея Реброва на пост наставника сборной Украины, сообщает журналист из ОАЭ Амер Абдулла на своей странице в Twitter.
Но другой его коллега-соотечественник заявил, что клуб отказал федерации в просьбе и не будет расставаться с тренером, которого подписали только этим летом.
Это затрудняет ситуацию с отсутствием тренера национальной команды прямо накануне отборочных матчей ЧМ-22. Ведь если Ребров решит расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, то ему придется заплатить внушительные отступные.
Другим претендентом на роль сборной называли Мирона Маркевича, который недавно покинул свой пост в УАФ, чтобы возобновить тренерскую карьеру.