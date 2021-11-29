Источник: Английский клуб сделает предложение по Мудрику

Украинец заинтересовал европейские клубы

Михаил Мудрик / фото - FootBoom

Европейские топ-клубы интересуются хавбеком «Шахтера» Михаилом Мудриком, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Ранее стало известно, что полузащитник попал на радары испанской «Севильи», что подтвердил источник.

Также один из английских клубов готов предложить 10-20 миллионов «горнякам» за молодого футболиста. Но дончане скорее всего не согласятся на эти условия.

В текущей кампании Мудрик провел 16 матчей в футболке «Шахтера», где забил два гола и отдал пять ассистов.

Напомним, ранее ассистент Де Дзерби заявил о «бесконечном» потенциале Мудрика.