Источник: Часть руководства «Вест Хэма» – против продажи Ярмоленко

Украинца не хотят отпускать зимой

Андрей Ярмоленко / фото - Футбол 1/2/3

В СМИ не первую неделю ходят слухи о том, что украинский хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может зимой покинуть команду.

Контракт футболиста с «молотобойцами» истекает летом 2022-го года, и он может покинуть Англию в ближайшее трансферное окно, пополнив казну клуба.

Но как сообщает Evening Standart, не все в лондонской команде хотели бы расстаться с полузащитником в январе.

В руководстве клуба есть люди, которые выступают против продажи украинца этой зимой. Вингер является основным игроков в Лиге Европы, где «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала, и боссы клуба считают, что игрок еще может принести пользу в этом турнире.

За пять матчей под эгидой ЛЕ Ярмоленко забил один гол и заработал один пенальти.

Напомним, лидер европейского чемпионата заинтересован в подписании Ярмоленко.