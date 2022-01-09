Дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва

Игру чемпионата Англии могут перенести

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

В матче 1/32 Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2) украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал за «Эвертон».

Уже во вторник, 11-го января должен состоятся первый матч игрока в английской Премьер лиге против «Лестера».

Но по информации источника, игру могут перенести не неопределенный срок.

Целый ряд футболистов «лис» не смогу принять участия в этой игре из-за вспышки коронавируса, эпидемии травм, а также отсутствия ключевых игроков из-за Кубка Африки.

Клуб направил руководству лиги запрос на перенос этой встречи. В «Эвертоне» уже осведомлены о возможных изменениях в графике.

Напомним, Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за «Эвертон».