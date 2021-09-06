Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником

фото - ФК Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о судьбе нескольких игроков киевского «Динамо»:

Что касается де Пены. Он уже немолодой футболист, а в других клубах ему предлагают больше денег. Захочет ли «Динамо» переподписывать Карлоса, понимая, что уже мало шансов его продать... Сказать, что де Пена - игрок, без которого нельзя представить «Динамо» – неправильно. Насколько я понимаю, он собирается покинуть киевлян.

Супрягу не удалось продать. Сейчас у Владислава нет другого выхода, кроме как доказывать свою профпригодность. У «Динамо» сейчас четыре нападающих. Супряге будет тяжело пробиться в основу. Если Луческу кому-то верит, а он не реализовывает свой потенциал, то дальше будет тяжело. То, что Супрягу хотят продать – это факт».