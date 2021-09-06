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Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником

Луческу определился с теми, кого хочет видеть в своей команде
Футбол Украинская Премьер-лига
21:43
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
фото - ФК Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о судьбе нескольких игроков киевского «Динамо»:

«На данном этапе Шабанов является одной из опций для Луческу. Как показывает практика, Артем почти всегда свои шансы реализовывает. В пролшом сезон он здорово сыграл на позиции левого защитника против «Барселоны». Сейчас нет Попова. Есть Сирота, Забарный и Шабанов. Восстанавливается Бурда. Думаю, что у Артема будет достаточно игровой практики, чтобы продлить контракт. Это футболист хорошей квалификации.

Что касается де Пены. Он уже немолодой футболист, а в других клубах ему предлагают больше денег. Захочет ли «Динамо» переподписывать Карлоса, понимая, что уже мало шансов его продать... Сказать, что де Пена - игрок, без которого нельзя представить «Динамо» – неправильно. Насколько я понимаю, он собирается покинуть киевлян.

Супрягу не удалось продать. Сейчас у Владислава нет другого выхода, кроме как доказывать свою профпригодность. У «Динамо» сейчас четыре нападающих. Супряге будет тяжело пробиться в основу. Если Луческу кому-то верит, а он не реализовывает свой потенциал, то дальше будет тяжело. То, что Супрягу хотят продать – это факт».

Супряга этим летом мог уйти в команду из итальянского чемпионата. Форвардом интересовались «Дженоа», «Сампдория» и «Салернитана», но ни один из клубов не готов был платить запрашиваемую киевлянами сумму.

Ранее Цыганык назвал «динамовца», который первым пополнит ряды клуба из топ-чемпионата.

Источник: Цыганык LIVE Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Супряга Карлос де Пена

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