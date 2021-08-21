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Источник: «Дженоа» снова включился в борьбу за Супрягу

Форвард «Динамо» близок к переходу в «Сампдорию»
Футбол Украинские легионеры
20:59
Источник: «Дженоа» снова включился в борьбу за Супрягу
Владислав Супряга / фото - Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга вновь попал в сферу интересов «Дженоа». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, после провала с трансферами форварда «Левена» Томаса Генри и Сама Ламмерса из «Аталанты», «Дженоа» готова снова готова рассмотреть предложение киевлян.

Главным претендентом на Супрягу на данный момент является «Сампдория», но «Динамо» пока не дало никакого ответа на предложение итальянцев.

Напомним, сенегальский новичок «Динамо» оформил первый хет-трик в футболке киевлян.

Михаил Рыбак
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Владислав Супряга Дженоа Динамо Киев

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