Источник: Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии летом мог оказаться в УПЛ

Футболист длительное время провел без клуба

Дэниел Старридж / фото - RCD Mallorka

Известный футбольный агент Олег Авбыш поделился информацией, что бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниел Старридж этим летом мог перейти в украинский чемпионат:

«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Даниэла Старриджа. Причем это не «Динамо» и «Шахтер». Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать».

В начале октября англичанин пополнил ряды австралийского «Перт Глори». До этого форвард полтора года находился без клуба.

Игрок известен своими выступлениями за «Ливерпуль», где за 6 лет провел 160 матчей и забил 68 голов.

До обретения нового места футбольной прописки форвард тренировался с новичками испанской Примеры.