Источник: Еще один ветеран украинского футбола покинет «Шахтер» зимой

Еще один натурализованный бразилец покинет команду

Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер

После десяти месяцев отсутствия Жуниор Мораес вернулся в общую группу «Шахтера» и даже попал в заявку на предстоящий матч.

По информации источника, контракт бразильского украинца с «горняками» истекает в конце этого года, и стороны не планируют его продлевать. Клуб не готов удовлетворять финансовые аппетиты возрастного нападающего, который пропустил почти год из-за травмы.

До конца первой половины сезона у «горняков» впереди осталось лишь две игры – с «Шерифом» в Лиге чемпионов и с «Александрией» в УПЛ.

Именно матч украинского чемпионата станет для экс-игрока сборной Украины последним в футболке дончан. Главный тренер команды Роберто Де Дзерби предоставит бразильцу игровое время, чтобы тот смог попрощаться с клубом на поле.

Форвард провел 105 матчей в составе «горняков», за которые забил 60 голов и отдал 25 ассистов.

Ранее стало известно, что еще один натурализованный бразилец покинет команду в конце декабря.