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Источник: «Эвертон» договорился о продаже конкурента Миколенко за внушительную сумму

Игрок вскоре пройдет медосмотр в новом клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:45
Источник: «Эвертон» договорился о продаже конкурента Миколенко за внушительную сумму
Люка Динь / фото - Football Espana

«Эвертон» уладил все детали перехода защитника Люки Диня в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Француз переберется в стан «львов» за 27 миллионов евро.

Клубы достигли полного соглашения, а сам футболист уже направился в Бирмингем, чтобы пройти медосмотр в новом клубе.

Ранее на его позицию был приобретен у «Динамо» Виталий Миколенко, который уже успел дебютировать в стане «ирисок» и получить похвалу от тренера и английской прессы.

А вот сам украинец заявил, что остался частично недоволен своей игрой.

Павел Харченко
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Люка Динь

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