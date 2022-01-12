Источник: «Эвертон» договорился о продаже конкурента Миколенко за внушительную сумму

Игрок вскоре пройдет медосмотр в новом клубе

Люка Динь / фото - Football Espana

«Эвертон» уладил все детали перехода защитника Люки Диня в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Француз переберется в стан «львов» за 27 миллионов евро.

Клубы достигли полного соглашения, а сам футболист уже направился в Бирмингем, чтобы пройти медосмотр в новом клубе.

Ранее на его позицию был приобретен у «Динамо» Виталий Миколенко, который уже успел дебютировать в стане «ирисок» и получить похвалу от тренера и английской прессы.

А вот сам украинец заявил, что остался частично недоволен своей игрой.