Миколенко в «Эвертоне» может играть под руководством легенды МЮ и сборной Англии
Источник: «Эвертон» уже подписал Миколенко, выложив за него круглую сумму
Украинец будет играть за европейский клуб
15 декабря 14:41
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко перешел в «Эвертон», сообщает Playsport.
«Ириски» заплатили киевлянам за крайнего защитника 23 миллиона евро.
Игрок в ближайшее время присоединиться к клубу из Ливерпуля.
Помимо мерсисайдцев, украинца также хотел видеть в «Роме» Жозе Моуриньо. «Волки» даже сделали предложение по трансферу, предложив 18-20 миллионов евро.
Но вскоре в «Эвертоне» могут произойти тренерские перестановки. Вместо Бенитеса клуб может возглавить легенда МЮ и сборной Англии.
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