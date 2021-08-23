Источник: футболисты «Динамо» получили от Луческу «на орехи» после ничьи с «Ингульцом»
После матча 4 тура УПЛ с «Ингульцом» (1:1) главный тренер «Динамо» Мирча Луческу провел воспитательную беседу с командой, сообщает журналист Игорь Цыганык:
«Мирча Луческу уже был на матче с «Десной». Я тоже посетил этот поединок и пообщался с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который рассказал, что после игры с «Ингульцом» румынский специалист очень сильно злился на своих футболистов.
Был даже такой случай, что президент «Динамо» позвонил Луческу, но тот не взял трубку и сказал, что позднее сам перезвонит, ведь у него сейчас достаточно серьезный разговор с командой. Могу сказать, что футболисты киевлян очень сильно «получили на орехи», и это было видно во вчерашнем матче.
Они смотрелись очень уверенно, хотя мы видели по стартовому составу, что у Луческу были определенные вопросы к крайним полузащитникам.
По «Динамо» видно, что без Луческу команда не полностью выкладывается на футбольном поле. И вот Мирча решил очень серьезно повлиять на это. И повлиял так, что дай Бог каждому!»
Тренер длительное время не мог быть часть тренировочного процесса, так как восстанавливался после операции по удалению кисты. Но во время игры с «Десной» румынский специалист присутствовал на трибунах и уверен, что команда могла забить даже больше, чем 4 гола.
Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк считает, что с Луческу на бровке «Динамо» смогло бы победить «Ингулец».
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