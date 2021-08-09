Источник: Имя нового тренера сборной Украины не огласят сегодня

Сергей Ребров / фото - Fradi.Hu

УАФ сегодня не объявит о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Ребров с огромным интересом отнесся к предложению возглавить команду. Он очень хочет там работать. Казалось, что все идет очень хорошо. Насколько мне известно, Ребров получил устную договоренность на разрыв контракта с «Аль-Айном», но когда дело дошло до документального подтверждения, клуб решил взять паузу.

На данном этапе у него нет желания разрывать соглашение со специалистом. Ребров будет в Киеве до завтрашнего дня, а вечером должен будет вернуться в расположение «Аль-Айна», чтобы продолжить консультации по поводу разрыва контракта и штрафных санкций, которые могут быть на него наложены. Компенсация может быть очень дорогой».