Источник: Имя нового тренера сборной Украины не огласят сегодня
УАФ сегодня не объявит о назначении Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Цыганык.
«Имя нового тренера сборной мы, скорее всего, узнаем в следующий четверг. Сейчас на исполкоме УАФ решается, кто им станет. Сегодня будут переговоры с кандидатами на эту должность. Ситуация с Сергеем Ребровым и его контрактом с «Аль-Айном» разворачивалась очень динамично. Он был главным фаворитом на пост главного тренера сборной, когда тот стал вакантным.
Ребров с огромным интересом отнесся к предложению возглавить команду. Он очень хочет там работать. Казалось, что все идет очень хорошо. Насколько мне известно, Ребров получил устную договоренность на разрыв контракта с «Аль-Айном», но когда дело дошло до документального подтверждения, клуб решил взять паузу.
На данном этапе у него нет желания разрывать соглашение со специалистом. Ребров будет в Киеве до завтрашнего дня, а вечером должен будет вернуться в расположение «Аль-Айна», чтобы продолжить консультации по поводу разрыва контракта и штрафных санкций, которые могут быть на него наложены. Компенсация может быть очень дорогой».
Как ранее сообщалось, Ребров – единственный кандидат на роль нового наставника украинской национальной команды. Его предшественник, Андрей Шевченко остался доволен грядущим назначением своего бывшего одноклубника.
Напомним, глава УАФ Андрей Павелко надеется на возвращение Шевченко в национальную команду.
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