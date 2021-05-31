Источник. «Информация о переходе Забарного в «Челси» – чистый вброс»

ЧМ-2021. Чехия – Дания. Видео трансляция
16:15
Защитник «Динамо» Илья Забарный, похоже, останется в команде.
Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» назвал переход защитника в «Челси» - вбросом.
«Если коротко об информации о возможном интересе «Челси» к Забарному... Чистый и откровенный вброс. В клубе на сегодняшний день нет ни одного вменяемого и серьезного предложения ни по одному игроку. Сборники ждут свой Евро-2020. Как ждут его и их клубы. Только после его окончания появится предмет обсуждения. А по Забарному Суркис даже не станет обсуждать предложения ниже 20 млн. € с сохранением процента от перепродажи. Но, во-первых, за юного игрока никто столько еще не даст, а во-вторых - Луческу кого-кого, а его сейчас не отпустит. В интересах самого же Ильи. В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведет Илью до топ-клуба. Вспомнив Чигринского».
Сообщалось, что «Челси» заплатит 12 миллионов евро за футболиста.
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