Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной

Неопределенность на посту наставника главной команды страны продолжается

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Новый главный тренер сборной Украины должен быть утвержден Исполкомом УАФ. Однако это произойдет позже, чем ожидалось, сообщает Telegram-канал «Бомбардир».

Ранее было запланировано, что заседание состоится в четверг, 12 августа. Но его пришлось перенести на 17-е число.

По информации источника, причиной такого решения являются трудности с расторжением контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном». Отмечается, что за специалиста могут затребовать компенсацию.

Ранее был назван альтернативный кандидат на должность главного тренера сборной.