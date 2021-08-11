Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной

Неопределенность на посту наставника главной команды страны продолжается
Футбол Сборная Украины
20:42
Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Фото - УАФ

Новый главный тренер сборной Украины должен быть утвержден Исполкомом УАФ. Однако это произойдет позже, чем ожидалось, сообщает Telegram-канал «Бомбардир».

Ранее было запланировано, что заседание состоится в четверг, 12 августа. Но его пришлось перенести на 17-е число.

По информации источника, причиной такого решения являются трудности с расторжением контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном». Отмечается, что за специалиста могут затребовать компенсацию.

Ранее был назван альтернативный кандидат на должность главного тренера сборной.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

УАФ Сергей Ребров

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: Новый тренер сборной Украины определится позже, чем ожидалось
Источник: Новый тренер сборной Украины определится позже, чем ожидалось
Футбол Сборная Украины
17:01
Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко
Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко
Футбол Сборная Украины
14:38
Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Футбол Сборная Украины
10 августа 15:35
Кварцяный рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Украины
Кварцяный рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Украины
Футбол Сборная Украины
10 августа 14:42
Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Футбол Сборная Украины
10 августа 13:15
Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Футбол Сборная Украины
10 августа 11:30
1

Новости: Футбол

Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Сборная Украины
20:42
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
20:33
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Украинская Премьер-лига
20:21
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA
20:05
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Лига конференций UEFA
19:58
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Превью
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
19:39
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
Лига чемпионов UEFA
19:38
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Украинская Премьер-лига
19:14
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
19:11
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости