Клинсмана и Де Бьязи предлагали УАФ на замену Шевченко
Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Неопределенность на посту наставника главной команды страны продолжается
20:42
Фото - УАФ
Новый главный тренер сборной Украины должен быть утвержден Исполкомом УАФ. Однако это произойдет позже, чем ожидалось, сообщает Telegram-канал «Бомбардир».
Ранее было запланировано, что заседание состоится в четверг, 12 августа. Но его пришлось перенести на 17-е число.
По информации источника, причиной такого решения являются трудности с расторжением контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном». Отмечается, что за специалиста могут затребовать компенсацию.
Ранее был назван альтернативный кандидат на должность главного тренера сборной.