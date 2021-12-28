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Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона

Защитнику предложат должность в клубе
Футбол Примерa (Испания)
13:33
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Марсело / фото - Eurosport

Контракт бразильского защитника Марсело с «Реалом» истекает летом 2022-го года.

Как сообщает издание Marca, капитан «бланкос» может повесить бутсы на гвоздь после ухода из мадридского клуба.

Боссы «сливочных» хотят, чтоб футболист остался в клубе после окончания карьеры.

Скорее всего, ему предложат административную должность или работу в тренерском штабе клубных академий, как это уже неоднократно делали с другими легендами команды: Бутрагеньо, Зиданом, Раулем, Касильясом, Карлосом и другими.

В текущем сезоне Марсело является резервистом команды, уступив место в составе Ферлану Менди. На поле команду с капитанской повязкой выводит Карим Бензема.

Также зимой другой звездный футболист «сливочных» может покинуть Мадрид, перейдя в самый богатый клуб мира.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Марсело

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