Хацкевич – главный претендент на должность тренера «Колоса»
Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
Кузнецову дадут шанс до зимы
22:55
Хацкевич и Шацких / Фото: FootBoom
Журналист Александр Денисов в эфире Великого футбола со ссылкой на президента коваливского «Колоса» Андрея Засуху сообщил, что в клубе не рассматривают Александра Хацкевича на должность главного тренера.
«До зимы командой будет руководить Сергей Кузнецов и об это официально сообщил «Колос». А вот неофициально, по поводу информации о приглашении Александра Хацкевича и Максима Шацких в «Колос» - это не более чем слухи. Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать. Эту информацию мне персонально подтвердил президент клуба Андрей Засуха».
Напомним, ранее в отставку подал главный тренер «Колоса» Руслан Костышин.
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