Известно, когда Хави может дебютировать в роли тренера «Барселоны»

Знаменитый хавбек вернется в Каталонию спустя 6 лет

Хави Эрнандес / фото - Eurosport

Главный тренер «Аль-Садда» Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает Diario Sport. По информации источника, боссы «сыне-гранатовых» успешно провели переговоры с представителями катарского клуба и договорились о трансфере наставника.

Официально о назначении специалиста в «Барселону» планируют объявить в пятницу. Дебютным матчем для него должна стать игра с «Эспаньолом», который пройдет в рамках 14-го тура Примеры.

Ранее сам Хави прокомментировал новость о возможном возвращении в Примеру, заявив, что очень хочет вновь поработать в «Барселоне».