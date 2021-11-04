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Известно, когда Хави может дебютировать в роли тренера «Барселоны»
Знаменитый хавбек вернется в Каталонию спустя 6 лет
15:25
Хави Эрнандес / фото - Eurosport
Главный тренер «Аль-Садда» Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает Diario Sport. По информации источника, боссы «сыне-гранатовых» успешно провели переговоры с представителями катарского клуба и договорились о трансфере наставника.
Официально о назначении специалиста в «Барселону» планируют объявить в пятницу. Дебютным матчем для него должна стать игра с «Эспаньолом», который пройдет в рамках 14-го тура Примеры.
Ранее сам Хави прокомментировал новость о возможном возвращении в Примеру, заявив, что очень хочет вновь поработать в «Барселоне».Напомним, экс-тренер каталонцев Роналд Куман требует у «Барселоны» выплатить ему 12 миллионов.
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